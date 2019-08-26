Люди в масках открыли стрельбу в Швеции. Пуля попала в женщину с ребенком

В городе Мальмё неизвестные произвели 10 выстрелов. Полиция до сих пор не знает, кто и зачем это сделал.

«Женщина в возрасте 30 лет умерла после стрельбы около Риберсборга, популярного пляжа в Мальмё <...> Еще два человека, включая маленького ребенка, которые были доставлены в больницу, не пострадали», – сообщает 26 августа издание The Local со ссылкой на полицию королевства.

По данным очевидцев, несколько людей в масках открыли огонь и, сделав около 10 выстрелов, скрылись. Жертвой стрельбы стала женщина, которая несла ребенка.

У полиции до сих пор нет подозреваемых. «Это одно из самых серьезных преступлений, поэтому мы используем все наши ресурсы для его расследования», – заверил офицер Калле Перссон.

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Видео произошедшего было опубликовано в социальных сетях.