Меркель захотела переговоров между Путиным и Зеленским по Донбассу

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за проведение переговоров по ситуации в Донбассе между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНИАН.

«Я хочу видеть переговоры между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом. Мы хотим увидеть прогресс относительно Минских соглашений», — заявила Меркель в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G7 во французском Биаррице.

Она добавила, что стороны должны попытаться продвинуться в урегулировании конфликта на Донбассе в ближайшие несколько месяцев.

25 августа канцлер заявила, что саммит в «нормандском формате» может пройти в ближайшее время в Париже. По ее словам, Франция и Германия намерены приложить все усилия, чтобы новая встреча прошла в «ближайшее время».

26 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, перед планированием контактов в «нормандском формате» необходимо понять позицию нового правительства Украины по минским договоренностям. По его словам, чтобы не вредить авторитету «нормандского формата», необходимо выполнять решения, о которых ранее договаривались в ходе переговоров.