«Аллегро» готовится побить рекорд по пассажиропотоку

По прогнозам директора по российскому направлению финского железнодорожного концерна VR Виктории Хурри, в этом году количество пассажиров поезда «Аллегро», который курсирует между Петербургом и Хельсинки, превысит отметку в полмиллиона, достигнув таким образом рекордного показателя за всю историю существования поезда. Об этом 26 августа пишет Yle со ссылкой на Uutissuomalainen.

В данный момент финны с нетерпением ждут конкретики по электронным визам. Как уже ранее заявил Владимир Путин, граждане ЕС с 1 октября получат возможность приезжать в Санкт-Петербург и Ленобласть по электронной визе. Однако список пунктов пропуска ещё не опубликован, и войдёт ли в него железнодорожный Вайниккала – пока неясно. Как ранее писал «Коммерсантъ», Минтранс РФ подготовил проект постановления об утверждении перечня пунктов пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, через которые граждане иностранных государств смогут въезжать на территорию России по электронной визе. В этот список вошли МАПП Ивангород, Торфяновка, Брусничное и Светогорск, морские пункты пропуска Высоцк, Морской вокзал и пассажирский порт Санкт-Петербург, воздушный пункт пропуска Пулково, а также пешеходный пункт пропуска в Ивангороде. Вайниккалы среди них нет.

Хурри считает, новая электронная виза позитивно повлияла бы на количество путешествующих.

По данным РЖД, в первом полугодии 2019-го пассажиропоток скоростного поезда «Аллегро», который курсирует между Петербургом и Хельсинки, вырос за год на 17%. За этот период поезд перевёз 258,8 тыс. человек. С момента запуска (12 декабря 2010 года) поезд перевёз более 3,5 млн человек.