Петербургский летчик выиграл золото на чемпионате мира по высшему пилотажу

Летчик из Петербурга Михаил Мамистов стал чемпионом мира по высшему пилотажу в классе Unlimited, проходящем в Шатору до 31 августа.

Победу принес «темный комплекс» упражнений — так называется набор фигур, который становится известен лишь накануне выступления спортсменов.

Мамистов — пятикратный абсолютный чемпион Европы и единственный в истории трехкратный абсолютный чемпион мира.

Чемпионат мира проходит один раз в два года. В этот раз в соревнованиях принимали участие 18 стран.