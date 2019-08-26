ЗСД в ночь на 30 августа перекроют от «Скандинавии» до КАД

Для строительства развязки Западного скоростного диаметра с Новым шоссе в ночь с 29 на 30 августа перекроют не только съезд на магистраль с кольцевой автодороги, но и часть ЗСД. Работы проведут в наименее загруженные транспортом часы.

Как сообщает 26 августа пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы», с 1:00 до 5:00 30 августа на северном участке ЗСД будет полностью закрыто движение в обоих направлениях на отрезке от Е-18 «Скандинавия» до КАД (Север).

На участке от трассы Е-18 до КАД со «Скандинавии» будет доступен съезд только на Зеленогорское шоссе, въезд на ЗСД с Зеленогорского шоссе также будет закрыт. В обратном направлении перекроют въезд на скоростную магистраль с кольцевой как со стороны Левашовского шоссе, так и со стороны Выборгского шоссе.

Заехать на ЗСД в сторону Богатырского проспекта с КАД со стороны Левашовского и Выборгского шоссе будет возможно. Также будет открыт съезд на КАД при движении со стороны Богатырского.