В ЖК «Полис на Комендантском» началось благоустройство

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.

В настоящее время готовность первой очереди проекта (секции №18-20) составляет 84%, второй очереди (секции №14-17) – 82%. На объекте ведется благоустройство внутренней территории: приступили к устройству площадок для игр детей и отдыха, прокладке газонов и пешеходных дорожек. Осуществляется монтаж уличного освещения территории. Кроме этого, в домах завершено устройство кровли, ведется отделка мест общего пользования, а также предчистовая отделка квартир. Работы идут с опережением графика. Срок окончания строительства домов запланирован 2 квартал 2020 года.

ГК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Комендантском» – экокварталы для тех, кто мечтал о жизни на природе с городским комфортом. Комплекс возводится неподалеку от ст. м. «Комендантский проспект», рядом с Юнтоловским лесопарком. Проект реализуется с применением экотехнологий: внедрение современной энергосберегающей системы освещения с применением датчиков движения, экоматериалы в отделке холлов.

На территории комплекса будет создан детский веревочный парк, экогородки для детей, выполненные по индивидуальному проекту, зона активити для взрослых, а также собственный эко парк с всесезонными деревьями.

В рамках проекта будет построена социальная инфраструктура: 3 детских сада и школа на 550 мест. Необходимые коммерческие помещения расположатся на первых этажах. Для жильцов будет возведен отдельно стоящий паркинг на 2010 автомобилей.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК Полис на Комендантском – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/