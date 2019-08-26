«Центарой в Ахмат-Юрт». Дмитрий Медведев переименовал родовое село Кадыровых

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документы о переименовании села Центарой в Курчалоевском районе Чеченской Республики в Ахмат-Юрт. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил официальный сайт правительства Чечни со ссылкой на соцсети Рамзана Кадырова.

«Сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть. Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт! Решение вступило в силу. Дмитрий Анатольевич в телефонном разговоре просил передать слова поздравления жителям Ахмат-Юрта и всей Чечни. Это большое событие, свидетельствующее об уважительном отношении Дмитрия Анатольевича и всего руководства нашей страны к памяти выдающегося религиозного, политического и государственного деятеля современности, моего дорогого отца Ахмата-Хаджи Кадырова», – цитирует сайт республиканского правительства главу Чечни.

Дмитрий Медведев и Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров отмечает, что Медведев таким образом поддержал мнение жителей села и депутатов чеченского парламента, которые ранее единогласно инициировали присвоение Центарою имени его отца, бывшего президента Чечни. По данным на 2019 год, в селе проживает около 9 000 человек. Переименование приурочено к дню рождения Ахмата Кадырова, который родился 23 августа 1951 года. Сегодня же в городе Шали была открыта мечеть имени пророка Мухаммада.

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«Символично, что это долгожданное событие приурочено ко дню рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, который внес огромный вклад в сохранение и укрепление мира и согласия на Северном Кавказе», – цитирует Рамзан Кадыров премьер-министра РФ.

Муфтий Чечни во время противостояния с федеральным центром в 90-е годы, президент Чечни с 2003 года Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года после взрыва на центральной трибуне стадиона «Динамо» в Грозном. В результате теракта погибли ещё шесть человек, десятки были ранены.

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года.