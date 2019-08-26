Норвегия просит освободить осужденного в РФ за шпионаж Фруде Берга. Его возвращение приурочат к освобождению королевства Красной армией

Норвежское министерство иностранных дел будет добиваться освобождения 63-летнего гражданина страны, которому в России дали 14 лет колонии за сбор информации о подлодках.

«Цель [Норвегии] состоит в том, чтобы доставить Фруде Берга домой до 75-й годовщины советского освобождения севера страны [от нацистов], которая будет праздноваться в октябре. Над этим работает МИД. Напряженные отношения между Норвегией и РФ мешают дипломатам», – сообщает 26 августа норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на свои источники.

Власти королевства уже потратили 11 миллионов норвежских крон (более 80 миллионов рублей) для того, чтобы добиться освобождения Берга. Теперь будет предпринята попытка доставить осужденного домой, приурочив это к памятной дате освобождения севера страны советскими солдатами. По планам Киркенес посетят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, король Норвегии Харальд V и премьер-министр Эрна Сульберг.

Норвежские адвокаты Берга считают, что попытка освободить его до 75-летия освобождения страны вполне реальна. Если это не случится, то Норвегия до Нового года попытается добиться отправки своего гражданина отбывать срок на родине.

Фруде Берг был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года. По мнению следователей, он получал документы с засекреченными сведениями о российском военно-морском флоте. Сотрудники правоохранительных органов считают, что передать сведения иностранцу мог гражданин России. Сам норвежец признал факт контактов со спецслужбами, однако отрицал, что был шпионом. В апреле 2019-го его приговорили к 14 годам тюремного заключения за шпионаж против России.