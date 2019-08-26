Суд отлучил от футбола трёх поклонников «Зенита». Росгвардейцев они не били

В Петербурге трое болельщиков «Зенита» на полгода угодили в чёрный список после матча, запомнившегося побоищем с ОМОНом. В драку их не затянуло, но грехи пьянства и злословия суд фанатам не отпустил.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 26 августа, к административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей (часть 1 статьи 20.31 КоАП) привлечены Руслан Цветков, Михаил Титов и Виталий Круглов.

«Круглов выражался грубой нецензурной бранью в адрес контролера-распорядителя АО футбольного клуба "Зенит"», – установили в Петроградском суде поведение последнего на стадионе «Газпром-Арена», где 3 августа петербургская команда встречалась с «Краснодаром».

Болельщик вину не признал, злословия на матче за собой не заметил. Петроградский райсуд фанату не поверил и на шесть месяцев ограничил в походах на футбол, назначив также 4 тысячи рублей штрафа.

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Нежелательными гостями на стадионах на полгода стали также Цветков и Титов. Их на матче с «Краснодаром» заметили в изрядном подпитии. Первого в дополнение наказали на 3 тысячи, второму пьяные развлечения обошлись в 5 тысяч рублей.

Матч «Зенита» с «Краснодаром» 3 августа прошёл эмоционально. В фанатском экстазе поклонники футбола схлестнулись с сотрудниками Росгвардии. Чуть меньше двух десятков фанатов уехали в полицию и получили административные протоколы. В полиции заявили, что серьёзных нарушений общественного порядка не допущено. Однако ОМОН пострадал, под уголовное дело о применении насилия к правоохранителям попали четверо.