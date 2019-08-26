Молодежная команда «Алмаз – Антей» обыграла на выезде ведущие венгерские клубы

Молодежная команда футбольного клуба «Алмаз – Антей» с 12 по 17 августа 2019 года в Будапеште приняла участие в в товарищеских матчах с ведущими венгерскими клубами – «Ференцварош» и МТК. Во всех встречах российские игроки одержали убедительные победы.

«Ференцварош» – 30-кратный чемпион Венгрии, МТК — 23-кратный. Представлять футбольный клуб «Алмаз-Антей» в Венгрии было доверено юношеской команде клуба U-16. В результате «Ференцварош» был обыгран со счетом 2:0, а МТК 4:0.

В этом году ФК «Алмаз – Антей» отметит свое пятилетие. За это время футбольный клуб вырос, добился хороших результатов и закрепился в Высшей лиге Санкт-Петербурга.