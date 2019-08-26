Росприроднадзор потребовал у крематория для животных в Петербурге прекратить источать “запах смерти”

Жалобы жителей петербургских микрорайонов Лигово и Ульянка на «запах смерти» принесли свои плоды. Росприроднадзор поделился результатами июньских проб воздуха и собирается рассмотреть вопрос о приостановке деятельности крематория для животных на территории ООО «ПромЭко».

Как сообщает пресс-служба ведомства, печи для сжигания трупов оказались небезопасны. В воздухе было обнаружено превышение азота, оксида азота, а также диоксида серы.

Теперь ООО «ПромЭко» рискует закрыться, если нарушения не будут устранены.

Напомним, экологи весной 2019 года обнаружили источник дурного запаха, от которого мучились жители Ульянки и Лигово. Вонь источали трубы предприятия, уничтожавшего трупы животных и биоматериалы из ветклиник. Компания функционирует с 2015 года, постепенно увеличивая мощности. По подсчётам экологов, ООО «ПромЭко» может сжигать до 600 килограммов отходов в час.