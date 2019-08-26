Белорусские нефтепроводы начали самостоятельные проверки российской нефти

Компания «Гомельтранснефть Дружба» начала проводить собственный анализ российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба», на содержание хлорорганических соединений, говорится в сообщении компании от 26 августа.

«Ситуация с поступлением из России загрязненной хлорорганикой нефти в апреле текущего года внесла некоторые коррективы в подходы по обеспечению безопасного и надежного функционирования белорусской части нефтепровода "Дружба". Так, на НПС «Гомель» с 1 августа введено дополнительное рабочее место лаборанта, установлен современный анализатор образцов содержания хлорорганики в углеводородах, поступающих в нашу страну», — говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что в настоящее время с концерном «Белнефтехим» обсуждается создание новых узлов учета количества и качества нефти на границе с Россией и Польшей. Ранее первый заместитель генерального директора – главный инженер компании «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что новая точка контроля качества российской нефти может появиться на границе России и Белоруссии в 2021 году.

Неделю назад глава «Транснефти» попросил Медведева передать компании пункты сдачи и приема нефти после ЧП с «Дружбой». Также сообщалось, что «Транснефть» заплатит по 15 долларов за каждый баррель грязной нефти.