«Посредством браузера». Роскомнадзор оценит свои навыки сам с помощью «автоматической» системы за миллион рублей

Роскомнадзор разместил на сайте госзакупок тендер на разработку ПО для оценки знаний и навыков своих сотрудников. Софт, призванный заменить классические способы проверки профессионализма, обойдётся бюджету ведомства в 1 150 100 рублей, сказано на странице тендера.

Что конкретно получит ведомство Александра Жарова на выходе, пока остается загадкой.

«Доступ пользователей к данным Системы должен осуществляться посредством WEB-приложения, исполняемого на WEB-сервере. Взаимодействие пользователя с WEB-приложением должно осуществляться посредством браузера», — цитирует техзадание 26 августа «Роскомсвобода».

Из общих формулировок, объясняющих необходимость данного программного обеспечения, известно, что РКН стремится автоматически оценивать знания, навыки и умения «гражданских служащих при приеме на государственную гражданскую службу и ее прохождении».

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Система, которой можно будет пользоваться «посредством браузера», должна в том числе повысить эффективность ведомства, унифицировать процессы аттестации сотрудников и усовершенствовать методы оценки качеств служащих и включения в кадровый резерв на гражданской службе. Кроме того, система должна обеспечить сотрудников Роскомнадзора доступом к систематизированным справочным материалам для поддержания единообразного актуального уровня знаний.

Разработчикам сначала предстоит понять, что именно «ревизор-автомат» будет анализировать, после разработать ПО и затем установить систему в «центральном аппарате Роскомнадзора».

Подача заявок, их уточнение и решение о победителе тендера должны быть приняты до конца сентября 2019 года.