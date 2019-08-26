Рядом с Пулково появится биржа. Сейчас там склады

На совещании в Смольном члены правительства Петербурга одобрили изменение проекта планировки для территории у аэропорта Пулково. Там, где сейчас находятся пакгаузы и склады, появится деловой центр.

Речь идет об участке в 28,6 тысяч квадратных метров, ограниченном улицами Владимира Мацкевича, Пилотов, Домодедовской и проектируемой улицей с юго-западной стороны. Как сообщил глава КГА Владимир Григорьев, нынешний ППИ не предполагает развития этой территории; сейчас на ней склады и пакгаузы, использование которых в будущем не предусмотрено. В связи с этим АО "Аэропорт Пулково" обратилось с инициативой изменить проект. Здесь должен появиться "объект управленческой деятельности", гараж и трансформаторная станция. Судя по словам Григорьева, речь может идти о бирже. Предельная высота – 18 метров.

100% акций АО «Аэропорт Пулково» принадлежит комитету имущественных отношений. Компания занимается тем, что следит за деятельностью ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) – фирмой, с которой городские власти подписали соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации объектов, входящих в состав имущества аэропорта Пулково. По его условиям компания вложила в строительство и реконструкцию более 1,2 млрд евро. Кроме того, АО «Аэропорт Пулково» также связывает между собой ВВСС и органы городской власти, а также контролирует качество обслуживания пассажиров.