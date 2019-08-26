Корпус СЗГМУ имени Мечникова эвакуировался из-за бутылок с растворителем и пары кусков проволоки

Переполох в корпусе Медицинского университета имени Мечникова, что на Пискарёвском проспекте, 47, в Петербурге, был устроен из-за бутылок, которые кто-то принял за взрывное устройство. 26 августа по тревоге были эвакуированы 35 человек.

По данным «Фонтанки», приехавшая на место полиция бомбы не увидела. В комнате учебного корпуса стояли две литровые бутылки с растворителем или похожей жидкостью, а неподалёку лежала пара кусков проволоки. По предварительным данным, ёмкости опасности не представляют.

В самом университете о происшествии говорить отказались. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли информацию об обнаружении взрывного устройства, сообщив, что "были обнаружены емкости с технической жидкостью".