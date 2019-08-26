Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона, среди них врио главы республики Махмуд-Али Калиматов, сообщает парламент Ингушетии 26 августа.

"Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия следующие кандидатуры: депутата Городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Евлоева Урусхана Хасановича; старшего территориального специалиста публичного акционерного общества "Вымпел-Коммуникации" Магомеда Алихановича Зурабова и врио Главы Ингушетии Махмуд-Али Макшариповича Калиматова", – говорится в сообщении.

Согласно региональному законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесенных главой государства по представлению партий, представленных в Госдуме, а также заксобраниях соответствующих регионов. По итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного органа власти региона. Выборы в Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября.