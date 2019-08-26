Коммерческие помещения в ЖК «Янила Драйв» выросли в цене

ГК «Ленстройтрест» сообщает о повышении стоимости коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах жилых корпусов в голландском квартале «Янила». В зависимости от площади лота цена увеличилась в среднем на 30 000 рублей за квадратный метр.

На текущий момент стоимость квадратного метра «встройки» в ЖК «Янила Драйв» – третьего этапа строительства квартала «Янила» в микрорайоне Янино Ленинградской области – варьируется от 145 до 190 тыс. рублей при условии 100% оплаты. В реализации находятся лоты метражом от 47 до 152 кв. м.

Все коммерческие помещения имеют выход на улицы с хорошим пешеходным трафиком и могут использоваться под стрит-ритейл или офисы. Их приобретение возможно на условиях 100% оплаты или в рассрочку от застройщика.

Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»:

– Голландский квартал «Янила» является крупным проектом комплексной застройки, рассчитанным на проживание около 9000 человек. Он реализуется в локации с хорошей проходимостью и активно развивается. Первая очередь, состоящая из 8 корпусов, уже заселена. Строительство трех домов второй очереди будет завершено в текущем году, готовится ко вводу в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 105 воспитанников. Активно строится третья очередь, а также школа. Рядом возводится еще несколько новостроек других застройщиков. Поскольку микрорайон новый и инфраструктура только формируется, максимально востребованы у жителей супермаркеты, рестораны и кафе, пекарни, аптеки, салоны красоты, детские центры.

Напомним, голландский квартал «Янила» возводится по проекту архитектора Рюрда Гитема, партнера архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды). Реализация проекта осуществляется поэтапно. Часть домов уже заселена, продолжается строительство корпусов второй и третьей очередей, детского сада и школы. Всего в новом микрорайоне будет три детских сада и общеобразовательная школа на 825 воспитанников. Квартал «Янила» – победитель федеральной премии Urban Awards 2019 в номинации «Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области», а также Urban Awards 2018 в номинации «Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области».

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/