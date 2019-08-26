Съезд с КАД на ЗСД в сторону Белоострова перекроют на ночь, чтобы поставить опоры

В конце августа на одну ночь полностью перекроют съезд на развязке кольцевой автодороги Петербурга с северным участком Западного скоростного диаметра. Там будут устанавливать П-образные металлические опоры над проезжей частью.

Как сообщает 26 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1:00 до 5:00 30 августа будет полностью перекрыт съезд с внешнего кольца КАД на ЗСД в направлении поселка Белоостров. Движение по съезду на Левашовское шоссе будет осуществляться как обычно.

Опоры установит АО «ПО «Возрождение» по заказу АО «ЗСД», которое и является владельцем этого съезда. Работы выполняются в рамках строительства транспортной развязки на пересечении ЗСД и Нового шоссе.

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