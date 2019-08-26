Россия и Украина определились с датой обмена удерживаемыми лицами

Адвокат удерживаемых на украинской территории российских граждан заверил, что стороны уже определили день, когда состоится процедура обмена.

«Дата обмена известна, ждем», – цитирует 26 августа заявление адвоката Валентина Рыбина ТАСС.

При этом он не назвал, когда конкретно стороны обменяются удерживаемыми лицами. Рыбин настаивает, что дата не может быть оглашена в данный момент. Он также отметил, что списки для обмена «пока не утверждены».

Ранее Рыбин рассказал, что уже три гражданина России проходят процедуру оформления обмена.

В начале лета уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных. В июле Денисова рассказала о наличии договоренностей с российскими властями. Москалькова, в свою очередь, в июле опровергла информацию о скором возвращении украинцев. В августе в Кремле подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной. Президент соседней республики Владимир Зеленский также заверил, что лично занимается этим вопросом.