Посольство РФ в Германии выясняет обстоятельства задержания россиянина по подозрению в убийстве «по политическим мотивам»

Полиция Германии задержала 49-летнего россиянина после убийства 40-летнего гражданина Грузии. Следователи называет политический мотив одним из самых вероятных. Российские дипломаты пытаются разобраться, что же произошло.

"В пятницу [23 августа] 40-летний Зелимхан К. был убит двумя выстрелами, когда он направлялся в мечеть. Виновник подъехал к своей жертве сзади на велосипеде, а затем выстрелил. <...> Несколько часов спустя полиция арестовала 49-летнего гражданина России", – сообщает издание Berliner Kurier.

По версии газеты, подозреваемый может быть уроженцем Чечни. Он отрицает свою вину и отказывается давать показания.

«Первоначально у следователей был мотив убийства по личным причинам <...>. Но сейчас рассматривается политический мотив», – сообщает издание.

Реклама



По версии журналистов, Зелимхан служил в антитеррористическом департаменте МВД Грузии. Он также мог участвовать в чеченской войне не на стороне федеральных сил. С 2015 года он проживал в Германии. По данным грузинских СМИ, на Зелимхана уже совершали нападение.

В посольстве РФ в Берлине в комментарии ТАСС рассказали, что дипломаты выясняют обстоятельства произошедшего. «Посольство находится в контакте с германскими правоохранительными органами, которые ведут следствие по этому делу», – заверили в дипмиссии.