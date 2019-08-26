В Финляндии в перестрелке ранены двое полицейских. Подозреваемые задержаны после погони

В ночь на воскресенье в ходе операции по задержанию преступников, подозреваемых в "обычном преступлении против собственности", пострадали двое полицейских. Инцидент произошёл в Порвоо, а стрелявшие были задержаны в районе Тампере вечером 25 августа. Об этом 26 августа сообщает Центральная криминальная полиция Финляндии.

Подозреваемые – граждане Швеции 1989 и 1994 г.р. Их удалось поймать после получасовой погони, в ходе которой преследуемые активно отстреливались и были повреждены три полицейские машины. Самих преступников взяли целыми и невредимыми.

В настоящее время продолжается расследование, полиции предстоит провести допрос подозреваемых, технические экспертизы и изучить улики.

"Насилие в отношении полиции удвоилось за это тысячелетие: всё руководство полиции и, как я полагаю, все общество поддерживают раненых полицейских", – заявил глава полиции Финляндии Сеппо Колехмайнен.