Остаемся в Турции и молимся: родители захлебнувшейся 12-летней Алисы из Петербурга рассказали о её состоянии

Родители 12-летней девочки из Петербурга, которая захлебнулась в бассейне отеля в турецком Бодруме, сообщили последние новости из больницы. Главная — что они остаются в Турции еще минимум на неделю.

«Были в больнице. Все идёт своим чередом. Следующий маленький шажок вперёд. "Корал" (туроператор Coral Travel. – Прим. ред.) оплатил ещё одну неделю нашего проживания. Так что мы рядом с дочкой», – написал отец девочки 26 августа.

Мать девочки попросила всех молиться за ребенка, потому что Алиса нуждается в чуде.

Ранее стало известно, что состояние ребенка спустя неделю после ЧП остается очень тяжелым. В сознание она так и не пришла. Никаких прогнозов врачи не дают. Не обнадеживают и результаты первой компьютерной томографии девочки.

Как писала «Фонтанка», 12-летняя Алиса пострадала на семейном отдыхе в Турции. Девочку затянуло в трубу бассейна, пять минут она пробыла под водой, ей пять раз запускали сердце, четыре часа везли до больницы. В то же время владелец и директор отеля Sunhill были задержаны. А в сам отель не продают туры и завалили его гневными отзывами.