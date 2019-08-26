Хвостатые нарушители пугали водителей на «Сортавале». Инспектор ДПС заманил их в машину и вернул хозяину

Две собаки создавали аварийную ситуацию на трассе «Сортавала» в Карелии. И водителей, и животных спас проезжавший мимо сотрудник ДПС.

Как сообщает 26 августа пресс-служба ГУ МВД по Республике Карелии, инспектор ДПС Пряжинского района Карелии, патрулируя участок федеральной автодороги «Сортавала», заметил двух собак. Животные бегали по проезжей части, вынуждая водителей маневрировать и резко тормозить, чтобы не сбить их.

«Полицейский остановил машину. Псы дружелюбия не проявили, близко к незнакомому человеку не подходили. Но Алексей терпеливо общался с ними, показывая на открытую дверь патрульного автомобиля. В результате животные доверились неравнодушному человеку и запрыгнули в салон», – говорится в сообщении ведомства.

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На ошейнике одной из собак инспектор нашел медальон с номером телефона хозяина и сразу же позвонил ему. Оказалось, что животные потерялись во время прогулки в лесу больше недели назад. Хозяин не смог их найти и вернулся в Петрозаводск. Полиция вернула собак владельцу.