ПСК пригласит собственников апартаментов в Like

ПСК

Апарт-комплекс Like у метро «Площадь Мужества» готовится ко вводу в эксплуатацию. Уже в октябре ГК «ПСК» покажет готовые апартаменты их владельцам. Сейчас на объекте завершаются последние косметические работы.

Чистовые работы в апартаментах, помещениях ресторана и коворкинга закончены. Завершается отделка в местах общего пользования.

– Мы выполнили почте все чистовые работы в блоках, выкладываем ковролиновую плитку. Инженерные сети смонтированы и готовы, коммуникации подключены, и после испытаний Like будет готов к отопительному сезону. В сентябре завершаются последние работы и начнутся показы апартаментов собственникам, – говорит руководитель проекта.

В ПСК планируют передать все ключи в течение ноября-декабря. После этого начнётся комплектование апартаментов мебелью согласно пакету арендатора. Этим займётся управляющая компания «МТЛ. Управление недвижимостью». Она же будет искать арендаторов, контролировать содержание апартаментов и следить за наполняемостью для выполнения программ доходности.

Накануне ввода в эксплуатацию в Like остаются менее 90 апартаментов: от однокомнатных до трёхкомнатных, в том числе видовые. С последних этажей открывается обзор на парк Лесотехнической академии и «Лахта-Центр».



Подробности об апартаментах в продаже, условиях покупки и программах доходности – у наших менеджеров по телефону (812) 640-38-38 и в отделе продаж рядом с объектом на ул. Политехническая дом 6, лит. А, а также на сайте Like.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents