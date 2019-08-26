Врачи стабилизировали водителя «Джетты», устроившего ДТП с пятью пострадавшими на Савушкина. Но следователи его не тревожат

Водителя Volkswagen Jetta Михаила Зуева выпустили из реанимационного отделения. Его состояние после, предположительно, пьяной аварии в Приморском районе Петербурга за четыре дня улучшилось, но принять следствие и суд пока не позволило.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Мариинской больницы, к 26 августа Зуев переведён из реанимации на общее отделение. Его состояние стабильно, врачи оценивают его ближе к удовлетворительному, но с выпиской не торопятся.

Следователи, в производстве которых находится уголовное дело о нарушении ПДД нетрезвым водителем, тревог пациенту пока не добавляют. Меру пресечения Зуеву могут избрать на выездном заседании в больнице, но, вероятно, готовы дать ему время оправиться от последствий аварии.

Зуев 22 августа сидел за рулём чужого Volkswagen, который не затормозил перед светофором на улице Савушкина и толкнул впередистоящий Nissan на Lada Largus. Водитель порывался скрыться, но был остановлен проезжавшим мимо нарядом вневедомственной охраны. При осмотре в Volkswagen нашли стеклянные трубки и наркотики. Их происхождение автор аварии пока не объяснял.

Вместе с Зуевым в Мариинскую больницу в состоянии средней тяжести доставили пассажира Largus и семейную пару из Nissan. Также в последней машине тяжёлые травмы получили двое детей 8 и 16 лет. Как уточнили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Смольного они остаются в больницах, медики оценивают их состояние как средне-тяжёлое.