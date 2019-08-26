Смольный передает «Газпрому» в аренду еще один участок под строительство спортцентра в Металлострое. Такие проекты буксуют с 2014 года

Смольный передает «Газпрому» в аренду еще один участок под строительство спортивного центра в Металлострое. «Фонтанка» рассказала, как такие проекты в Петербурге буксуют с 2014 года.

Вопрос передачи участка Фонду социальных инициатив Газпрома рассмотрели 26 августа на совещании членов правительства. Речь идет о территории в 26 тысяч квадратов по Пушкинской улице, восточнее дома 3. Здесь появится спорткомплекс с ледовой ареной, бассейном и игровым залом. Срок аренды – 48 месяцев.

Решение о выделении участка совпало с публикацией «Фонтанки» о долгостроях, которыми обернулась программа «Газпром – детям».