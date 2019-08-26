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Город
26.08.2019 14:55
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«Твой бюджет» вырастет и постучится в петербургские школы. Часть проектов направят на открытое голосование

Правительство Петербурга одобрило расширение проектов так называемого инициативного бюджетирования. К распределению городских средств подключат школьников и муниципальных активистов.

На совещании членов правительства 26 августа был представлен проект, согласно которому с 2021 года объем ежегодного финансирования «Твоего бюджета» вырастет с 90 млн до 120 млн рублей. Количество участников собраний, где выбираются конкретные инициативы, должно увеличиться с нынешней тысячи человек в семь раз. При этом часть проектов направят на открытое верифицированное голосование, в отличие от действующей системы, когда голосуют комиссии, составленные из самих участников «Твоего бюджета».

В рамках пилотного проекта уже в 2019 году предполагается привлечь к работе школьников 10 учебных заведений Центрального района. Они будут выдвигать проекты для реализации на территории своей школы, на каждый направят 3 млн.

Еще один пункт – внедрение соучаствующего проектирования, при котором разработку проектно-сметной документации по объектам благоустройства будут предварять общественные сессии. Это коснется проектов на сумму 50 млн рублей. Около 100 млн рублей предлагается заложить на реализацию проектов внутриквартального благоустройства, которые выдвигаются муниципальными инициативными группами.

«Фонтанка» ранее писала о 17 проектах, которые были выбраны в 2019 году по итогам голосования в проекте «Твой бюджет».

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Справка:

Как росло количество участников «Твоего бюджета с начала старта программы:

2016: 580 жителей и 766 заявок 2017: 1170 жителей и 1356 заявок 2018: 3273 жителя и 5265 заявок 2019: 7242 жителя и 7646 заявок

За первые три года действия программы победителями стали 47 инициатив. Из них 17 — это победители проекта 2018 года, их реализация начнется в этом году. Из победителей 2016 и 2017 годов реализовано 22 инициативы, остальные находятся в разной степени реализации.

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