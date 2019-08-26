Дождались. Рабочее движение по Комендантскому проспекту от Шуваловского до Глухарской улицы откроют 1 сентября

Запуск рабочего движения по Комендантскому проспекту от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы намечен на 1 сентября. Несмотря на то что протяженность участка всего 1 км, он стал многострадальным долгостроем для Приморского района.

Первый госконтракт на строительство продолжения Комендантского проспекта был заключен еще в июне 2012 года. С этого времени сменилось две подрядные организации, так как не выполнялись обязательства перед городом. В результате запуск движения отложился с конца 2013 года до 2019 года.

В настоящее время основной контракт на выполнение работ по завершению строительства заключен с ООО «А-Проект» в 2017 году со сроком окончания в июле 2020 года. Но и с выполнением этого контракта все было не так гладко.

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Сейчас на объекте работы, необходимые для запуска рабочего движения, выполняет ООО «СК «Орион плюс», с которым Смольный заключил два государственных контракта: на устройство проезжей части центрального проезда стоимостью 38,8 млн рублей и на работы, необходимые для запуска движения по временной схеме, стоимостью 29,8 млн рублей. Также заключен договор субподряда на выполнение работ, необходимых для запуска движения. На стадии подписания находится госконтракт на устранение дефектов, дополнительные работы по устройству телефонной канализации, технических средств регулирования дорожного движения. В СК «Орион плюс» подтвердили, что работы идут по графику и запуск рабочего движения будет обеспечен к 1 сентября 2019 года.

Также ранее ООО «СК «Орион плюс» было открыто рабочее движение по участку Комендантского проспекта от Глухарской улицы до Каменки.