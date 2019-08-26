«Никогда нет внятных требований». Лидер петербургской «Единой России» рассказал учителям, почему школьники протестуют

Лидер петербургской «Единой России», спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров рассказал учителям об опасности участия школьников в уличных акциях протеста. Протестная активность подростков связана с влиянием Интернета, заявил он, выступая перед работниками образования на ежегодном городском педагогическом совете 26 августа.

«Может быть, постигая мир только через компьютерные сети, дети лучше готовятся к жизни? Конечно, нет. Мы становимся свидетелями многочисленных уличных акций, несанкционированных митингов и так далее. Выходят на них не только студенты, но и школьники. А как же наш уникальный генетический блокадный код? Как же генетический код победителей? Тряхнуть страну легко, а расхлебать невозможно. На это необходимо обращать внимание, обязательно говорить об этом. Я вижу этот процесс изнутри: никогда нет никаких внятных требований, сегодня выступают против результатов выборов, завтра против ещё какой-то уличной системы, при этом результат не важен, важен процесс», — изложил Вячеслав Макаров свое видение уличного протеста.

Он также посетовал на «разрыв поколений», который, по мнению спикера Заксобрания, из-за влияния «компьютерных технологий» усиливается. «В последнее время очень много говорят об электронном дистанционном образовании. Но нередко наши дети получают знания, которые вызывают очень много вопросов, особенно у людей старшего поколения. Не знают даже ближайшей истории. Наверняка все видели сюжет, когда старшеклассника спрашивают о четырёх буквах: СССР. И он отвечает: что это такое? Вот, пожалуйста, разрыв поколений. Для одних СССР — это великая держава, родина, для других — четыре буквы», — заявил Вячеслав Макаров. Он призвал «брать за пример советское образование, и не поверхностно, а фундаментально».

Со сцены спикер Заксобрания поблагодарил учителей за то, что они «понимают важность государственных задач, которые решают власти».

О «пагубном влиянии» Интернета на школьников заявил на педсовете и врио губернатора Александр Беглов. Он поблагодарил учителей за то, что они «спасают ребят» от вредной информации, которая находится на «помойках» в Сети.