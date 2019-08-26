Суд на 2,5 года отлучил от автомобилей водителя, сбежавшего с места ДТП после смертельной аварии. Срок ему дали условный

Два года условно и запрет садиться за руль любого транспорта получил житель Петербурга за зимнюю аварию в Приморском районе. Он выскочил на перекресток на красный и убил пассажирку такси.

О приговоре 26 августа сообщает пресс-служба судов города. Антон Дяченко получил условный срок за нарушение ПДД и оставление в опасности. 2 декабря прошлого года он ночью мчал по проспекту Сизова от Парашютной в сторону Испытателей. На перекрестке с проспектом Королева он проигнорировал красный сигнал светофора и на своей «Тойоте» врезался в такси. Скорость движения в тот момент была около 60 км/ч, после столкновения Дяченко решил не останавливаться. Он также не посчитал нужным вызвать скорую, пассажирка такси погибла на месте, водителя увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Дяченко явился в полицию спустя сутки, раскаялся и пошел под суд. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, по итогам судебного разбирательства наказали двумя годами и 10 днями условно с двухлетним испытательным сроком. Еще на 2,5 года ему запретили деятельность, связанную с управлением транспортными средствами. Он раскаялся и загладил причиненный вред.