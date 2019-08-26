Учебный самолёт испанских ВВС рухнул в Средиземное море, видео сняли очевидцы

Учебный самолёт испанских ВВС C-101 Aviojet рухнул в Средиземное море, пилот погиб.

Свидетелями авиакатастрофы стали очевидцы, оказавшиеся на побережье моря в провинции Мурсия на юго-востоке Испании. Их съемки с места ЧП 26 августа приводит Аir plus news.

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Глава муниципалитета Сан-Хавьер подтвердил информацию о крушении самолета. На место крушения были направлены спасательные суда. Как сообщает радиостанция Cadena SER, самолет относится к академии военно-воздушных сил страны.

Ранее сообщалось, что на борту самолета находился только пилот и что он успел катапультироваться. Позднее СМИ сообщили, что самолет выполнял учебный полет.