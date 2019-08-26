Заселение до полной оплаты в «Новом Оккервиле»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Компания «Отделстрой» разработала специальную программу для покупателей готовых трехкомнатных квартир под названием «Квартира сегодня – деньги потом»*.

Программа рассчитана на клиентов, которые хотят переехать из своей двухкомнатной в готовую трехкомнатную квартиру в IV очереди ЖК «Новый Оккервиль» и имеют порядка миллиона рублей собственных средств. Новая квартира предоставляется с полной отделкой «под ключ».

Для переезда необходимо совершить 4 шага:

1. Первый шаг – приехать в офис продаж в «Новом Оккервиле», выбрать квартиру и ее забронировать.

2. Второй шаг – заняться продажей имеющейся квартиры. Как только появится покупатель, пройдет сделка и деньги будут лежать в ячейке, клиент приезжает в «Отделстрой» на заключение договора. В этот момент он вносит от 1 миллиона рублей в качестве 1-го взноса.

3. Третий шаг – внесение денег от продажи имеющейся квартиры в качестве 2-го взноса. Именно тогда клиент может переехать в новую квартиру в «Новом Оккервиле».

4. Если средств от продажи старой квартиры не хватило для полной оплаты, можно воспользоваться рассрочкой от застройщика или ипотекой.

*Сроки предложения: с 26.08.2019г. по 30.10.2019г. Продажей имеющейся квартиры занимается клиент при помощи аккредитованного Застройщиком агенства недвижимости. Срок продажи квартиры – до 3 месяцев. Второй платеж необходимо внести в течение недели с момента регистрации в Росреестре сделки по продаже имеющейся квартиры. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться по тел. отдела продаж: (812) 670-01-01

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик ООО «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/