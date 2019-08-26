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Общество
26.08.2019 14:36
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Роскомнадзор возмутился матом на мужском канале. Playboy TV вынесли предупреждение

Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу Playboy TV за мат в эфире. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ведомства. 

«В рамках полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением российского законодательства в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций Роскомнадзор направил редакции и учредителю телеканала Playboy TV письменное предупреждение за нецензурную брань», – говорится в сообщении. 

Роскомнадзор уточняет, что использованием мата канал нарушил 4 статью Закона «О средствах массовой информации».

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