Роскомнадзор возмутился матом на мужском канале. Playboy TV вынесли предупреждение
Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу Playboy TV за мат в эфире. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением российского законодательства в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций Роскомнадзор направил редакции и учредителю телеканала Playboy TV письменное предупреждение за нецензурную брань», – говорится в сообщении.
Роскомнадзор уточняет, что использованием мата канал нарушил 4 статью Закона «О средствах массовой информации».