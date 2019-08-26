В Кремле назвали приглашение Трампа вернуться в G8 недостаточным

Пресс-секретарь российского президента заявил, что возвращение России и воссоздание «Большой восьмерки» возможно только при консенсусе всех стран-участниц. Восстановление в правах не является для российской стороны самоцелью.

«Конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом», – цитирует 26 августа заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, власти России не расценили предложение Дональда Трампа как провокацию. Песков напомнил, что Владимир Путин ранее подчеркивал отсутствие самоцели в возвращении в G8.

Пресс-секретарь президента уверен, что Путин выступает за налаживание отношений со всеми странами клуба крупнейших экономик мира. «Вместе с тем Россия не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается», – заверил Песков.

«Большая восьмерка» появилась в 1997 году, после того как Россия начала принимать активное участие в форуме крупнейших экономик мира. В 2006 и 2014 годах РФ была председателем организации, а Санкт-Петербург в 2006 году принял первый на территории РФ саммит, хотя в 1996 году лидеры G7 встречались и в столице. Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году, после присоединения Крыма к России. В августе восстановить «Большую восьмерку» с участием России предложил президент США Дональд Трамп. В Европе посчитали это «признаком слабости».