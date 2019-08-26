Путин недоволен темпами роста экономики страны и зарплат россиян

Владимир Путин считает необходимым добиться более устойчивого и динамичного роста экономики. Такую задачу он поставил на совещании по экономическим вопросам в Кремле 26 августа. Также главу государства не устраивают темпы роста доходов населения страны.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным", – сказал президент России, открывая совещание. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях – 2%. Он призвал участников совещания обсудить необходимые меры для интенсификации роста экономики.

Глава государства заявил, что обеспокоен медленным ростом реальных доходов населения. "Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5 процента в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", – добавил президент.