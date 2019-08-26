Конверсия, монополисты и туризм. Смольный рассказал, как собирается заработать в бюджет 1 трлн рублей

О том, как Смольный будет выполнять задачу по увеличению доходов бюджета к 2024 году до 1 трлн рублей, представители экономического блока Смольного рассказали 26 августа в ходе нулевых чтений проекта бюджета 2020 года. О задаче, которую поставил еще в 2018 году врио губернатора Александр Беглов, чиновникам напомнили депутаты Законодательного собрания.

По словам главы комитета по экономической политике Валерия Москаленко, главным драйвером роста должна стать промышленность. Смольный разработал проект постановления о предоставлении обрабатывающим производствам инвестиционного налогового вычета.

С 1 января 2020 года на льготу смогут претендовать те предприятия, которые вложат в модернизацию 20% и больше от стоимости основных средств. По его словам, это будет востребовано, к примеру, участниками оборонно-промышленного комплекса, которые взяли курс на конверсию. "Это может стать альтернативой привлечения кредита", – пояснил он. Комитет по экономической политике предлагает за счет вычета снизить региональную часть налога на прибыль с 17% до 8% на 7 налоговых периодов. Но пока это не окончательный вариант, точные параметры льготы будут обсуждать в правительстве.

По словам вице-губернатора Евгения Елина, также источником пополнения бюджета станут инвестиции монополистов. Смольный уже обсуждает с РЖД программу обновления вокзалов. "В Москве РЖД инвестировали 700 млрд рублей в проект МЦК. Это эффективно и удобно для населения", – сказал он, добавив, что в Петербурге тоже может появиться нечто подобное. Одним из вариантов может быть создание высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом.

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"Газпром" может выступить драйвером для конверсии промышленности, размещая заказы на силовые установки и другое оборудование. Наличие крупного заказчика стимулирует предприятия инвестировать в модернизацию.

Также город будет привлекать средства по федеральным программам.

Наконец, город намерен использовать потенциал туристической привлекательности, добавил Валерий Москаленко. Привлечь дополнительный турпоток позволит введение электронных виз с октября 2019 года.