Сотрудница горвоенкомата Ольга Леонова, пойманная со 130-ю тысячами взятки, получила условный срок

Сотрудница горвоенкомата Ольга Леонова, фактически запустившая следствие по громкому делу «чёрных военкомов», выслушала приговор в Октябрьском районном суде. Заседание состоялось 26 августа.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, суд признал Леонову виновной во взяточничестве и мошенничестве. Напомним, женщину в 2015 году задержали со 130-ю тысячами на руках. На основании её показаний были проведены десятки обысков в военкоматах, изъяты сотни личных дел призывников, задержаны и арестованы почти 20 человек.

Суд установил, что Леонова была участницей организованной преступной группы, которая за вознаграждение обеспечивала уклонистов «белыми билетами». На организованных медобследованиях призывники становились больными и негодными к несению воинской службы. Сотрудница горвоенкомата свою вину признала и получила 7 лет условно с пятилетним испытательным сроком.

Первые процессы по громкому делу получили развязку в июле 2019 года в виде прекращений дел. 5 июля Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вручил подсудимым постановление о прекращении уголовного дела о групповом взяточничестве. Изначально гособвинение утверждало, что отставной подполковник Дмитрий Беда сформировал структуру, где медики ставили фальшивые диагнозы, а призывники получали военные билеты с ограниченной степенью годности к службе. В деле было восемь обвиняемых в мздоимстве, к весне 2019 года их осталось пять. К финалу судебного следствия гособвинение подошло с признанием, что доказательств взятки нет, и предложило переквалифицировать на менее тяжкие статьи: врачам на служебный подлог, а Беде и сотруднице горвоенкомата – на мошенничество.

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До Ольги Леоновой приговор выслушал «кожник» ломоносовской больницы Василий Радомский. Суд признал его виновным в попытке служебного подлога, приговорил к 50 тысячам штрафа и освободил от ответственности в связи с истечением сроков давности.