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Общество
26.08.2019 13:54
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Проверка закончилась, давление вернулось. В Крестах снова жалуются на воспитание насилием

Арестант петербургского следственного изолятора «Кресты» рассказал правозащитникам, что проверка от столичной Федеральной службы исполнения наказаний была, возможно, эффектной, но не эффективной. Воздействия будто бы хватило на пару дней.

Как сообщили «Фонтанке» в общественной наблюдательной комиссии Петербурга 26 августа, камера в Крестах, где снимали на видео избиения и моральные унижения арестантов, не пустует. По словам правозащитников, ещё накануне «постояльцем» там  был тот, который на записи под оскорбления и упрёки сокамерников на камеру приносил извинения.

Он оценил, что после проверки ФСИН стало легче, однако эффект вышел краткосрочным, и пару дней назад давление возобновилось. Психологический и физический прессинг он терпит якобы от «оператора» – трое других участников съёмки сейчас в карцере. Попытки написать жалобу, по словам подследственного, срываются.

«Каждый раз когда он садится писать, от него требуют убираться, готовить и так далее», – передают рассказ в ОНК, добавляя, что за ошибки арестанту, с его слов, достаются тычки и зуботычины, но так, чтобы следов не оставалось. Под присмотром правозащитников он якобы попросил о переселении в другую камеру, просьба была выполнена.

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Другой обитатель Крестов, который также отметился на ранее опубликованных фотографиях, заявил ОНК, что, хотя в СМИ пишут об обратном, он не отказывается писать заявление на своих обидчиков. Правда, причины промедления раскрывать не стал. Тот, кого на видео методично лупили по ягодицам, сейчас находится за пределами Крестов, побеседовать с ним членам наблюдательной комиссии не удалось.

О результатах проверки Центрального аппарата ФСИН стало известно в пятницу, 23 августа. В ведомстве заявили, что трое сотрудников Крестов уволены, ещё двадцать человек попали под дисциплинарную ответственность. Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко фактически признал существование специализированных камер по перевоспитанию арестантов и отметил «ворох нарушений» в СИЗО-1.

Кресты привлекли внимание после того, как 7 августа основатель соцсети  Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видео и фото из так называемых пресс-хат и заявил, что к их созданию может быть причастно начальство изолятора.

После этого собственную проверку начал Следственный комитет. Решение ожидается на неделе.

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