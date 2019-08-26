Возвращение КУГИ. Комитет, отвечающий за имущественный блок, сменит название

В Петербурге может снова появиться комитет по управлению городским имуществом (КУГИ), упраздненный после реформы имущественного блока в 2015 году. Об этом рассказал в ходе нулевых чтений проекта бюджета 2020 года 26 августа вице-губернатор Евгений Елин.

Как пояснил глава комитета имущественных отношений (КИО) Валерий Калугин, речь не идет о разделении полномочий, но лишь о переименовании. КИО превратится в КУГИ. В ближайшую неделю проект будет направлен на утверждение вице-губернаторам и врио губернатора. Также будет реформировано управление комитетом.

«Мы будем внедрять отраслевую систему управления», – пояснил Валерий Калугин.

КИО появился в 2015 году после слияния КУГИ и КЗР (комитета по земельным ресурсам). При этом были упразднены районные агентства по работе с заявителями. Летом 2019 года КИО отказался от единого окна и вместо него открыл четыре территориальных офиса.