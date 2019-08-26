Горсуд восстановил на выборах в «Екатерингофском» лидера петербургского штаба Навального Александра Шуршева

Петербургский городской суд 26 августа вернул статус кандидатов в депутаты муниципалитета «Екатерингофский» лидеру регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Александру Шуршеву и его стороннику, главному редактору газеты «Московский комсомолец в Питере» Максиму Кузахметову. Апелляционная инстанция отменила решение Ленинского районного суда, который снял активистов с выборов.

Регистрации на выборах в «Екатерингофском» по решению Ленинского районного суда две недели назад лишились все кандидаты, которые баллотировались при поддержке штаба Навального. Основание одно и то же: якобы активисты подали документы в муниципальный избирком позже положенного по закону срока. Однако этот срок в «Екатерингофском» продляла своим решением городская избирательная комиссия: муниципалитет объявил выборы тайно, и о том, что время для подачи документов пошло, кандидаты не знали. Отменив их регистрацию, районный суд фактически признал незаконным решение петербургского избиркома. Городской же суд, как показала апелляция, придерживается противоположной позиции.

Вопрос о регистрации остальных кандидатов в депутаты из команды Александра Шуршева, снятых по тем же основаниям, горсуд рассмотрит сегодня.

Расположенный в Адмиралтейском районе муниципалитет «Екатерингофский» за время нынешней кампании спровоцировал множество скандалов. С первого раза зарегистрироваться кандидатами там не удалось никому из выдвиженцев, поддержанных Алексеем Навальным, кроме одной активистки Анастасии Осиповой. Впоследствии она заявила, что глава муниципалитета Олег Смакотин, который также участвует в выборах, якобы систематически пишет ей сообщения с предложениями встретиться и даже обещает прийти к ней домой «без приглашения».