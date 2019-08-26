Подозреваемого во взяточничестве таможенного инспектора арестовали. Досмотровый просил 50 тысяч за заметный глазу перевес

Таможенный инспектор Геворг Акопян арестован в Петербурге по подозрению в вымогательстве взятки от бизнесмена, который ввез больше, чем указал в документах. Деньги просил, не глядя на весы.

Как 26 августа сообщает Северо-Западное управление на транспорте СК РФ, Акопяну вменяют пункт "б" пятой части статьи 290 УК РФ – получение взятки с вымогательством. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в изолятор.

По версии следствия, досмотровый Акопян на территории таможенного поста Гавань Балтийской таможни, проверяя ввозимый, заметил очевидное – вес по документам явно был меньше фактического. Инспектор не стал озадачиваться тем, чтобы выяснить на сколько. Акопяна, считают в правоохранительных органах, больше интересовали другие цифры. Он якобы был готов пропустить товар за 50 тысяч рублей, в противном случае грозился привлечь коммерсанта к административной ответственности. Досмотровый получил деньги, а вскоре и статью.

Как ранее писала «Фонтанка», Акопяна задерживали в Гавани в пятницу, 23 августа, с рабочего места его выводили под присмотром ФСБ.