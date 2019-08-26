Водитель красного «Соляриса» решил выпить кофе на углу Гороховой и Большой Морской, не выходя из машины

В центре Петербурга утром 26 августа в ДТП досталось стене здания. Легковушка вылетела на тротуар прямо не пешеходном переходе.

ДТП произошло на перекрестке Гороховой улицы и Большой Морской. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ярко-красный Hyundai Solaris по неизвестным причинам вылетел на тротуар и врезался в стену ресторана. От удара в машине сработали подушки безопасности, но о пострадавших не сообщается.

«Солярис» решил попить кофе с утра», – иронизирует очевидец Евгений. «Сейчас пожарные добавят пены, и будет латте!» – подхватили шутку в комментариях.

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Дома в центре Петербурга нередко страдают от автомобилей. Так, утром 20 августа на Невском проспекте сотрудники ДПС, преследуя нарушителя, не справились с управлением на мокрой дороге и врезались в здание. Да и на самом перекрестке Гороховой и Большой Морской это не первое ДТП с вылетом на тротуар. В сентябре 2018 года после столкновения с микроавтобусом в дом врезалась «скорая». А за несколько дней до этого там столкнулись автобус и две легковушки, но обошлось без полетов на тротуар.