«Почта России» хочет создать из своих отделений «центры притяжения» с лекарствами и алкоголем. Для этого нужно «притянуть» 85 млрд рублей

Оператор российской государственной почтовой сети задумался о смене формата своих отделений, добавив в них продажу товаров и предоставление различных услуг.

«Почта России» подготовила концепцию своего дальнейшего развития: суть заключается в преобразовании отделений в «центры притяжения», где потребители традиционных услуг почты смогут приобретать разные товары, включая алкоголь и лекарства, а также получать другие услуги», – сообщает 26 августа РБК.

План создания «центров притяжения» изложен в документе развития госкомпании на 2020–2027 годы. Смена формата обосновывается неминуемым падением объема бумажной корреспонденции.

На проект реформирования «Почта России» просит из госбюджета 85 миллиардов рублей, из которых большая часть (66,4 миллиарда) уйдет на техническую модернизацию.

В Минкомсвязи подтвердили существование концепции развития компании, однако подчеркнули, что она пока не согласована.