ВЦИОМ: Каждый четвёртый россиянин против использования животных в цирке

На вопрос «что лично вам не нравится в цирке» 11% россиян отвечают – выступление с животными и их дрессура. Ещё 9% говорят о неудовольствии от жестокого обращения с животными. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает государственная служба статистики ВЦИОМ.

Выступления клоунов, антисанитария в цирке и высокие цены на билеты беспокоят россиян заметно меньше. 6%, 5% и 4% россиян соответственно.

Дискомфорт от самого факта пребывания животных в цирке испытывает ещё 8% россиян. Каждый двадцать пятый респондент отметил, что ему не симпатична жизнь животных в неволе. Столько же граждан признались, что им не нравится, когда животных не содержат «должным образом».

В то же время 53% россиян уверены, что номера с животными должны быть в цирке обязательно. 41% граждан говорят, что вполне могут обойтись и без участия животных в цирковых представлениях.

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В том, что у них нет причин для выражения негатива к явлениям, связанным с цирковым искусством, признались 28% россиян. Однако каждый десятый (11%) просто никогда не был в цирке. Менее года назад в цирке было девять человек из ста.

Топ-5 ведущих цирковых держав у граждан РФ возглавляет Россия. Лучшим цирком в мире российский цирк назвал каждый третий респондент (33%). Далее идут Китай (19%), Франция (11%), Америка (3%) и Канада (3%).