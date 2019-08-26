Громкое «обнальное» дело в Петербурге закончилось условным сроком и небольшими штрафами

Условные сроки получили в Петербурге два обнальщика. Одного — Лёшу-Мерседеса — задержали после обысков в бизнес-центре «Биржа». Второй тогда оказался в Эстонии, но от правосудия в итоге не ушёл.

О вынесении приговора 26 августа сообщает пресс-служба судов Северной столицы. Алексей Араштаев и Сергей Лобанов брали с клиентов от 0,5% до 8% за услуги. В деле доказано получение ими не менее 3,6 млрд рублей безналом. Фигурирующее вознаграждение — 26 млн. Как писала «Фонтанка», услугами теневых банкиров активно пользовались цветочные магазины города, бары и рестораны.

«Лобанов вину признал. Араштаев нет», – отмечает пресс-служба судов.

Несмотря на разную оценку подсудимыми своего участия, оба получили почти одно и то же наказание — по 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Только у Лёши-Мерседеса 800 тысяч рублей штрафа, а у его подельника — 700 тысяч рублей (что по сравнению с их прибылью не так уж много).

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В декабре 2017 года «Фонтанка» сообщала о работе экономической полиции и СОБРа в БЦ «Биржа» на Васильевском острове. Одного из главных фигурантов, Араштаева, тогда задержали, а Лобанов оказался в Эстонии. Оба — люди весьма известные в бизнес-кругах Петербурга.