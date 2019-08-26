Путин отправил в отставку посла РФ в Великобритании

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 26 августа.

"Освободить Яковенко Александра Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – говорится в тексте.

Позавчера посольство РФ в Великобритании сообщило, что временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

Яковенко был назначен послом России в Великобритании в 2011 году.