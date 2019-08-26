Эхо боснийской войны. Генералу Дудаковичу предъявлены обвинения в убийстве сотен сербов

Прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения в совершении военных преступлений в отношении мирного населения во время Боснийской войны Атифу Дудаковичу и 16 его соратникам.

«В обвинительном акте говорится об убийстве более 300 сербов, большинство из которых были гражданскими лицами, в основном пожилыми людьми, а также солдатами, которые сдались или были взяты в плен», – сообщает 26 августа издание РТРС.

Бывший командующий Пятым корпусом армии бошняков-мусульман Дудакович и его соратники, как считает следствие, виновны в убийстве около 300 человек. В их отношении выдвинуты обвинения в совершении преступлений против человечности на территории муниципалитетов Босанкси-Петровац, Босанска-Крупа, Сански-Мост, а также военных преступлений в муниципалитетах Бихач и Джазин.

Напомним, что 65-летнего Дудаковича арестовали только в прошлом году по подозрению в преступлениях в отношении как христианского, так и мусульманского населения. Сам генерал отрицает все обвинения.

Боснийская война – это межэтнический конфликт на территории нынешней Боснии и Герцеговины, который разгорелся в 1992 году и продлился три года. Сторонами боевых действий выступали формирования сербов, мусульманская народная оборона Боснии, боснийские мусульмане и хорваты. Число погибших исчисляется сотней тысяч, а количество беженцев превысило 2 миллиона человек. Пятый корпус Армии Боснии и Герцеговины под руководством Дудаковича состоял преимущественно из местных мусульман.