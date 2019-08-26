Министр обороны Турции: Поставки второго дивизиона С-400 стартуют завтра

Поставки второго дивизиона российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию начнутся с 27 августа. Об этом несколько минут назад в эфире местного телеканала NTV заявил министр обороны республики Хулуси Акар.

"Процесс транспортировки и доставки второй батареи С-400 в Турцию начнется с завтрашнего дня", – заявил министр на встрече с руководством армии Турции.

Напомним, первый дивизион С-400 Турции Россия начала поставлять 12 июля. США неоднократно выступали против этой сделки и в результате отказались поставлять Турции новейшие истребители F-35, а также зенитно-ракетные комплексы "Патриот".