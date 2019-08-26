Петербургский сервис доставки продуктов из гипермаркетов iGooods продал 10% акций китайскому маркетплейсу Joom

Основным владельцем компании (76%) остается ее основатель Дмитрий Кунис. Стоимость 10% пакета долей в iGooods оценена в 325 млн рублей. Таким образом, вся компания – около 3 млрд рублей. Для сравнения, второй по величине аналогичный сервис, Instamart Льва Хасиса, в августе был оценен при вхождении в его капитал структур Сбербанка в 1,8 млрд рублей.

Joom – универсальный маркетплейс с аудиторией около 25 млн пользователей в месяц. В числе соучредителей в нем есть и Илья Широков, выходец из "Одноклассников" и Mail.ru. Покупка позволит представителям Joom войти в совет директоров iGooods.

Год назад iGooods уже привлек крупный пул инвесторов. Тогда они получили 24,6% компании, сделка оценивалась в 123 млн рублей. Опираясь на эти цифры, можно сказать, что за год стоимость iGooods выросла в семь раз.

Вырученные деньги управляющий iGooods Григорий Кунис обещает направить на развитие сервиса. В числе планов – выход на московский рынок, где конкуренция жестче, чем в Петербурге. Илья Широков заявил, что партнерство с Joom позволит iGooods пойти еще дальше – вплоть до выхода в европейские страны.

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Выручка iGooods за первое полугодие 2019 года составила 1,2 млрд рублей – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Весь рынок доставки из продуктовых магазинов был оценен в 23 млрд рублей (2018 год), причем эксперты отмечают полуторакратный рост этого показателя.

Эксперты прогнозируют, что на торговлю в Интернете через 5 лет будет приходиться 7% выручки российских продуктовых магазинов. Таким образом, при общем обороте всех гипермаркетов в 1,8 трлн рублей сервисы доставки будут делить 120-130 млрд рублей, то есть впятеро больше, чем сейчас.

Кроме нескольких крупных специализированных сервисов, на этом рынке работают как собственные онлайн-подразделения торговых сетей, так и традиционные российские маркетплейсы вроде Ozon.ru. В прошлом году о старте продаж продуктов питания своих российских партнеров заявил мировой лидер Е-торговли, китайский Alibaba.