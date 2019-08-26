«Спасибо, что спасаете ребят от пагубного влияния». Беглов поблагодарил учителей за защиту детей от «интернет-помоек»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил учителей за то, что они «спасают ребят» от «пагубного влияния» Интернета. Главный вызов, который сегодня стоит и перед властью, и перед школой, – «как учить и воспитывать подрастающее поколение, когда информационное поле забито», заявил Александр Беглов на ежегодном городском педагогическом совете 26 августа.

«Мальчишкам и девчонкам сейчас, что бы вы ни сказали, что бы я ни сказал, что бы родители ни сказали – все есть в Интернете. Нужен ли в этом случае учитель, когда вся информация есть? Нужен. По одной простой причине: то информационное поле, которое доступно для наших ребят и девчонок, там есть очень много помоек. Мы знаем с вами, не буду называть те сайты, которые уводят наших детей в совершенно другую сторону. Дети растут, гормоны, им хочется романтики, каких-то подвигов. Кто может защитить от этих влияний пагубных? Конечно, вы и родители. И тоже вам за это спасибо, что спасаете наших ребят», – заявил врио губернатора учителям.

Однако он продемонстрировал, что Сетью все же пользуется, и зачитал учителям «шутку, которую увидел в Интернете». «Как учительница отвечает золотой рыбке. Рыбка говорит: "Что желаешь?" Учительница отвечает: сделай мне программу, которая учла бы ГОС, ФГОС, ОВЗ, ВД, УУД. Как вы думаете, что ответила золотая рыбка? "Жарьте!"» – рассказал врио губернатора под аплодисменты учителей. Он выступал десять минут, за это время его речь прерывали овациями более двадцати раз.

Через две недели в Петербурге пройдут выборы, напомнил Александр Беглов учителям и поблагодарил их за то, что они из года в год работают членами участковых избирательных комиссий. Он также объявил, что по решению правительства города с 1 сентября классные руководители будут получать из бюджета доплату в размере 5 тысяч рублей. И вручил работникам образования жилищные сертификаты.

О необходимости бороться с «пагубным» влиянием Интернета врио губернатора говорит не первый раз. В декабре прошлого года, выступая на организованном петербургской прокуратурой форуме, посвященном проблемам детства, Александр Беглов заявил: «главный защитник школьников, подростков, студентов — это, конечно, прокурор», и посоветовал детям, «если будет тяжело, звонить в прокуратуру: она защитит и от нежелательных контактов, и от зловредного Интернета».